Tacx Pro Classic strikt topsprinters Groenewegen en Jakobsen

Dylan Groenewegen van start in BinckBank Tour

Jumbo-Visma gaat ook met Mike Teunissen - de man die tijdens de Ronde van Frankrijk nog even het geel droeg - en wereldkampioen op de team relay Jos van Emden van start. Deceuninck Quick Step belooft eveneens op volle sterkte te komen. Naast deze twee ProTour-ploegen, oftewel ploegen die op het hoogste niveau uitkomen, doen er nog vijf procontinentale ploegen mee, een treetje lager dus.

Zeeuwse deelnemers

Twee Zeeuwen verschijnen aan de start. Thijs de Lange uit Kattendijke is namens Metec van de partij, maar Marco Minnaard springt het meest in het oog. Na zes profjaren bij Wanty - Groupe Gobert stopt de 30-jarige prof uit Wemeldinge volgende maand om in het familiebedrijf van zijn ouders aan de slag te gaan.

"Het is fantastisch om in mijn eigen Zeeland af te sluiten", straalt Minnaard. "En de passage door mijn woonplaats is natuurlijk extra speciaal." En in die laatste Zeeuwse wedstrijd wil hij ook echt wat laten zien. "Het is heel leuk dat al mijn familie, vrienden en kennissen kunnen komen kijken. Ik ben blij dat ik op deze manier heel mooi afscheid kan nemen van het wielrennen. Ik hoop ook nog op een mooie ontsnapping."

Het hele radio-interview met Marco Minnaard beluister je hieronder.

Het zit er bijna op voor Marco Minnaard

De Taxc Pro Classic, voorheen de Ronde van Midden-Zeeland - begint zaterdag 12 oktober in Middelburg. Na ruim 200 kilometer is de finish traditiegetrouw op Neeltje Jans.

