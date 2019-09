Terneuzense Boys onderuit in Langbroek

Strijd om de bal in het duel tussen SVL en Terneuzense Boys (foto: Harry Brouns)

De wedstrijd was goed en wel begonnen of SVL stond al op voorsprong door een doelpunt van Selcuk Albayrak. Terneuzense Boys had weinig kansen, maar wel een grote mogelijkheid. Bart van Fraeijenhove lobte over de keeper, maar deed dat te zacht, waardoor de bal vlak voor de doellijn nog weggehaald kon worden door een speler van SVL. Gescoord werd er niet meer in de eerste helft, waardoor de 1-0 stand ook de ruststand betekende.



In de tweede helft duurde het ook lang voordat er weer gescoord werd. En weer was het SVL dat een doelpunt maakte. Mitchel de Vaal zorgde voor de beslissing door de 2-0 te maken voor de ploeg uit Langbroek. In de blessuretijd werd het zelfs nog 3-0 voor de thuisploeg en dat betekende tevens de eindstand.



Nul uit twee

Vorige week verloor Terneuzense Boys ook al de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, met 0-3 van WNC. Daardoor staat Terneuzense Boys nog met lege handen en moet het nog wachten op de eerste punten van het seizoen.

Scoreverloop

1-0 Selcuk Albayrak (3)

2-0 Mitchel de Vaal (81)

3-0 Ali Alkan (90+1)

Opstelling Terneuzense Boys

Antonie Notte, Wouter Faasse, Ewoud van Troost, Sander Overbeeke, Niek Hamelink (Thiemo Moes/78), Justin van Rossem (Jesper Cornelissen/62), Bart Gort (Sander Oonk/81), Douwe Zeegers, Dangelo Martien, Miroslav Peric, Bart van Fraeijenhove