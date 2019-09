Waterdunen voor één dag open, 'Ik denk dat het wel goed gaat komen''

"Ik denk dat het een fantastische verbetering is voor de regio." Een wandelaar uit IJzendijke steekt zijn enthousiasme na de wandelexcursie niet onder stoelen of banken. "Ik ken het gebied van vroeger, toen ik hier met mijn kinderen naar de Napoleonhoeve ging (camping die moest wijken toen de zeedijk werd verbreed en verhoogd, red.). Als je ziet wat er nu voor in de plaats is gekomen, dan denk ik dat dat een prachtig gebied is geworden."

'Eindelijk het gebied van binnen zien'

Niet alleen Zeeuws-Vlamingen zijn op de open dag afgekomen, ook veel toeristen willen het gebied - dat normaal afgesloten is - wel eens van binnen zien. "Mijn ouders hebben een vakantiehuisje op het park", vertelt Ab de Reu uit Zwolle. "Wij komen hier al vanaf dat ze begonnen zijn met aanleggen, al dat grond verleggen. Dus het is erg leuk dat je nu binnen het gebied kan kijken en hoort waar het eigenlijk voor ontworpen is."

De deelnemers aan de excursie krijgen een hoop informatie over zich heen. Over het project Waterdunen, de kustversterking, de flora en fauna in het nieuwe natuurgebied en natuurlijk over de nieuwe getijdenduiker die van de week officieel geopend werd, waardoor er nu zout water het gebied in- en uitstroomt.

Een groep mensen staat geïnteresseerd rond de gids terwijl hij over de getijdenduiker vertelt. (foto: Omroep Zeeland)

"Toen het zoute water binnenkwam, was het binnen tien minuten aan het verste puntje van het krekengebied", vertelt een van de gidsen, terwijl een grote groep mensen aandachtig naar hem staat te luisteren. "Ik snap niet alles van alle plantjes en alle vogels", Rob van Leeuwen uit Etten-Leur lacht. "Maar toch vind ik het mooi en je leert er echt wel wat van."

Als alles mee zit, worden medio volgend jaar de wandelpaden in het gebied geopend. Dan blijft het niet bij één dag per jaar, maar kunnen bezoekers iedere dag het gebied in.