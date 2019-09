Schalkwijk wederom belangrijk voor GOES

Steve Schalkwijk snelt met de bal in de hand terug naar de middenstip (foto: René van der Vliet)

Het eerste kwartier waren de bezoekers de bovenliggende partij en GOES kwam dan ook terecht op achterstand. Sam Crowther profiteerde na een klein kwartier spelen van een fout van Jop Dekker, wiens terugspeelbal niet goed genoeg was.

Hierna kwam de thuisploeg iets beter in de wedstrijd en kreeg het via Mart de Kroo een kans op de gelijkmaker, maar de grootste kans was voor Daniël Wissel. Die kreeg de bal keurig afgelegd door Steve Schalkwijk, maar Wissel kon de reuzenkans niet tot treffer promoveren.

Schalkwijk nam vlak voor rust het heft zelf in handen; hij was als eerste bij een bal die achter de Sneekse verdediging werd gelegd en maakte koelbloedig af.

Na rust was het wederom Crowther die de debatten opende; Ralph de Kok beging een overtreding op de ONS Sneek-aanvaller, die door Crowther zelf werd binnengeschoten.

GOES moest weer een versnelling hoger spelen, Ruud Pennings bracht Besuyen en De Vlieger binnen de lijnen in een poging wat te forceren, en dat gebeurde in de 73 minuut. De bal bleef lang hangen in het strafschopgebied en Schalkwijk kopte de bal langs keeper Van der Dam. Luttele minuten later kreeg Sylvio Hage de kans om GOES zelfs op voorsprong te zetten, maar hij knalde de voorzet van Besuyen tegen de lat.

Scoreverloop

0-1 Sam Crowther (12)

1-1 Steve Schalkwijk (41)

1-2 Sam Crowther (53/pen)

2-2 Steve Schalkwijk (72)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Ralph de Kok, Jarreau Manuhuwa, Jop Dekker (Ruben Besuyen/63), Hiep Nguyen (Remon de Vlieger/66), Ruben Hollemans, Mart de Kroo, Sylvio Hage, Steve Schalkwijk, Daniël Wissel

Later vandaag kun je in dit bericht de beelden van de wedstrijd GOES - ONS Sneek terugzien.