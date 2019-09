TOP ziet stunt tegen Nederlands kampioen in rook opgaan

(foto: Omroep Zeeland)

Bij TOP scoorden acht verschillende spelers. Jorian Schroevers voerde met drie goals de lijst aan. "Ik ben blij dat er verschillende mensen gescoord hebben, want dat willen we ook graag", zegt trainer Kees-Jan Oppe.

De trainer baalt van de nederlaag, maar zag ook veel positieve punten. "Je moet het zo zien. We spelen tegen de Nederlands kampioen op het veld. We stonden vijf minuten voor rust nog met 10-7 voor en verdedigend stond het prima. Of we voor een stunt hadden kunnen zorgen? Ja, dat denk ik wel. Het was alleen jammer dat we in de tweede helft niet meer goals scoorden. We hadden wat pech met doorloopballen."

Oppe vindt dat TOP wel vertrouwen heeft getankt voor volgende week als mede-degradatiekandidaat Deetos de tegenstander is. TOP en Deetos hebben deze competitie nog geen punt gehaald in de Ereklasse B.