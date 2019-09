Hoek komt net te kort voor knappe comeback tegen VVSB

Hoek-doelman Jordi de Jonghe moet ingrijpen voordat Lulinho Martins gevaarlijk wordt. (foto: Orange Pictures)

Hoek, dat voor het eerst in de geel-zwarte uittenues speelde, begon niet scherp aan de wedstrijd en keek al na zes minuten tegen een 2-0 achterstand aan; Lulinho Martins was de Hoek-verdediging twee keer te vlug af. In de tweede minuut profiteerde hij van een bal die achter de verdediging viel. Even later was de spits als eerste bij een rebound.

De thuisploeg bleef overduidelijk de sterkste en scoorde in de 26e minuut de verdiende 3-0; Feliticiano Zschusschen was het eindstation van een fraaie VVSB-combinatie en werkte bekeken af.

In de rust greep Hoek-trainer Gevaert in, hij gebruikte alle drie zijn wisselmogelijkheden in één keer; Van den Bergh, Constansia en Smulder bleven in de kleedkamer achter, James, Mbikulu en Nelis vielen in. Die wissels veranderen het wedstrijdbeeld aanzienlijk.

Na een kwartier spelen in de tweede helft kreeg Hoek loon naar werken en zette Robin Nelis de 3-1 op het scorebord, vier minuten later schoot hij voor de tweede keer raak, ditmaal op aangeven van mede-invaller Sven Mbikulu. Hoek kreeg nog goede kansen op de gelijkmaker, via onder andere Embrechts, Impens en Mbikulu. Tot een gelijkmaker kwam het niet meer.

Hoek verzuimt hierdoor aan te sluiten bij de koploper, Sparta Nijkerk. De Zeeuws-Vlamingen staan op de vierde plaats in de Derde Divisie.

Scoreverloop

1-0 Lulinho Martins (2)

2-0 Lulinho Martins (6)

3-0 Felitciano Zschusschen (26)

3-1 Robin Nelis (63)

3-2 Robin Nelis (67)

Opstelling Hoek

Jordi de Jonghe, Fabian Wilson, Kim Van den Bergh (Roycel James/46), Alexander Embrechts, Karim Bannani, Reguillo Vandepitte, Steven Smulder (Robin Nelis/46), Jonathan Constansia (Sven Mbikulu/46), Erwin Franse, Rik Impens, Ruben de Jager