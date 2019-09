Zilver voor Riddersma op Nederlands kampioenschap

Sjors Riddersma (blauw pak) verloor in de finale van het NK (foto: Orange Pictures)

Riddersma had in de eerste ronde een bye, won in de kwartfinale van Lars van der Broeck en was in de halve finale, net als vorig jaar te sterk voor Timo Lesterhuis. In de finale verloor Riddersma op Golden score van Jelle Snippe uit Enschede. Riddersma was in Almere de enige Zeeuwse deelnemer aan het NK.

Opnieuw tweede

Ook vorig jaar slaagde Riddersma er niet in om Nederlands kampioen te worden. Hij verloor toen van Ferdinand Ansah uit Laren,eveneens op golden score.