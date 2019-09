De geschiedenis van Noord-Beveland in twaalf minuten... als muziekstuk

"Om de sfeer iets scherper te krijgen iets meer trompetten, meer van: 'hosternokke'." Het orkest lacht. "Oké, nog één keer beginnen." Dirigent Vervorst zwaait zijn arm omhoog en de muzikanten van koninklijke muziekvereniging EMM (Kortgene), harmonie Apollo (Wissenkerke) en brassband Wilhelmina (Colijnsplaat) zetten in.

"Het begint met het kabbelen van het water, want in het begin was er nog niks", vertelt Vervorst even later tijdens de pauze over het door hem gecomponeerde muziekstuk. "Daarin ontstaan de schorren en de slikken." Via verschillende overstromingen, ontpoldering, de Franse overheersing en de Watersnoodramp uit 1953 eindigt het stuk uiteindelijk in de 21e eeuw.

Dirigent Albert-John Vervorst vertelt wat je in het stuk kan horen:

Dirigent Albert-John Vervorst vertelt wat je in het stuk kan horen:

Vandaag dus de eerste repetitie, grote vraag is dan natuurlijk: horen de muzikanten Noord-Beveland in het stuk? "Er zijn passages waarvan ik denk: dat is echt Noord-Beveland", zegt bugelist Stephan van Belzen uit Geersdijk. Hij noemt het Noord-Bevelandse volkslied als voorbeeld. Ook het woord water valt een paar keer. "Je hoort de golven van de watersnoodrampen die er zijn geweest", zegt Danny Lekkerkerk uit Goes.

De drie muziekverenigingen repeteerden vandaag voor de eerste keer samen. (foto: Omroep Zeeland)

"Maar ook oorlogen", zegt hij, terwijl hij zijn bas omhoog tilt. "Het marcheren van de soldaten hoor je bijvoorbeeld heel duidelijk in de ritmiek terug." Toch geldt dat niet voor iedereen. "Het is me op dit moment nog niet opgevallen", bekent bastrombonist Bernd Akkerman uit Wemeldinge. Maar goed: "Een bastrombone heeft ook niet de melodielijn, die gaat juist overal dwars tegenin."

Benieuwd? Volgend jaar juli 'in concert'

Volgend jaar juli zullen de drie muziekverenigingen het stuk gezamenlijk uitvoeren. Tot die tijd is het oefenen geblazen voor de muzikanten, maar dat geeft niks. "Ik vind het echt leuk om dit met alle orkesten samen te doen", zegt saxofoniste Willeke Soeroredjo uit Goes. Lekkerkerk valt haar bij. "Fantastisch om dit te spelen en dan ook nog in dit gezelschap met zoveel muzikanten tegelijkertijd. Dat is helemaal leuk."