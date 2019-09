Kevin Village maakt nieuwe versie van Saturday Morning

Al in de jaren tachtig maakte Kees van Vredegem (alias Kevin Village) diverse singles en lp's. Zo maakte hij deel uit van de bands Dutch Spring en Kees Expres & De Postcodes. Hij was regelmatig te gast in landelijke radio- en televisieprogramma's.

Zijn carrière nam een andere wending toen hij met de groep No Frontiers een uitstapje maakte naar de Ierse folkmuziek. Nadat deze band uiteen was gevallen, begon hij toch weer met het schrijven van liedjes in samenwerking met zijn producer Peter Wessel.

Nederlandstalig

Het Franstalige Papillon (2015) schreef hij met het oog op de Zeeuwse etappe van de Tour de France. Later verscheen het nummer ook in het Nederlands, als Zoals Een Vlinder. Daarna volgden nog meer Nederlandstalige singles: Hou Me Vast, Waarom, Als Twee Honden Vechten Om Een Been en Factor 50.