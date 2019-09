Tsjechische sterrenchef staat nu achter een pan met mosselen

Kral groeide op in de communistische tijd. Zijn opa was chefkok maar de manier van koken en de schaarste aan verse producten maakten dat het kookvak van toen niet te vergelijken is met nu. Als klein kind zag hij dan ook helemaal niets in koken. "Ik wilde eerst heel graag vuilnisman worden, een aantal jaren later begon ik de motorcross en motoren en auto's interessant te vinden."

Presidentiële keuken

Toch veranderde dat na advies van z'n opa. "Hij zei tegen mij: jongen ga koken want mensen zullen altijd willen eten en het nodig hebben." En zo geschiedde. Jiri Kral begon aan de opleiding. Kwam toen in aanraking met een topchef die voor de toenmalige president kookte. En zo rolde Kral de presidentiële keuken binnen. Daardoor won hij jaren later de competitie van 'beste Tsjechische chef'. Uiteindelijk werkte hij zich op tot sterrenchef op het hoogste niveau.

Tsjechische sterrenchef enthousiast over de Zeeuwse mossel (foto: Omroep Zeeland)

Maar zelfs als sterrenchef vindt hij achter een pannetje Zeeuwse mosselen staan helemaal niet te min. Zeker niet wanneer het product in jouw land gezien wordt als een bijzonder en exclusief product. "Ik krijg goede reacties van de gasten, daar ben ik blij om want dat motiveert mij om nog beter mijn best te doen in de bereiding."

Tijdens de Prague Mussel Week heeft hij de mosselen op de kaart staan en naar eigen zeggen blijft dat voorlopig ook zo. En zelf vindt 'ie ze prima klaargemaakt. "Ja, dit is echt heel erg lekker!"

