Vergissingsbombardement Zierikzee krijgt landelijke tv-aandacht

Ravage na vergissingsbombardement op Zierikzee in 1917 (foto: Gemeente-archief Schouwen-Duiveland)

Het bombardement van Zierikzee vond plaats in de nacht van 29 op 30 april 1917. Engelse vliegtuigen vlogen richting Zeebrugge voor beschietingen en bombardementen op Duitse zeeschepen die daar op dat moment lagen. Eén van de Engelse piloten verdwaalde en dropte zes bommen per ongeluk op Zierikzee.

Er vielen drie doden en tientallen (zwaar)gewonden. In het gebied rond de Molenstraat en Sint Domusstraat in Zierikzee ontstond een enorme ravage. De Middelburgsche Courant schreef zelfs: "De ledematen vlogen in het rond".

Schande

De Nederlandse pers sprak in die tijd schande van het incident. Nederland was immers neutraal. De Engelse autoriteiten werden om opheldering gevraagd en er werd een schadevergoeding geëist. Aanvankelijk ontkenden de Engelsen elke betrokkenheid bij het bombardement, maar later moesten ze toch toegeven. Er volgde een vergoeding van bijna 100.000 gulden als smartengeld en ter compensatie van de materiële schade.

'Vergissingsbombardementen' door de Engelsen kwamen tijdens WO1 overigens wel vaker voor. Ook in Cadzand, Goes en Sluis werden in datzelfde jaar Engelse bommen gedropt. Stelselmatig ontkenden de Engelsen elke betrokkenheid. De schendingen van de Nederlandse neutraliteit zouden immers aangemerkt kunnen worden als oorlogsmisdaden.

Historici aan het woord

