Knooppunt Drie Klauwen aan Sloeweg opgeleverd met 'echte Zeeuwse viaducten'

Op 3: de viaducten

De drie viaducten op het nieuwe knooppunt hebben een Zeeuws tintje gekregen. De wanden van het viaduct zijn namelijk geribbeld. "De architect heeft zich laten inspireren door het strand", legt Martens uit. "Als het water zich terugtrekt bij eb dan blijven er altijd ribbels achter in het zand. Dat zie je ook terug in de wanden van de viaducten. Daarnaast heeft het viaduct ook een zandkleur gekregen. Echte Zeeuwse viaducten dus", aldus een trotse Martens.

De naam Drie Klauwen komt van een monumentale boerderij uit de zeventiende eeuw, die bewoond werd door de familie Remijn. Hij ontleende zijn naam aan het feit, dat op de zijgevel, boven het kelderraam, drie grote witte klauwen waren geschilderd. De oude boerderij werd in 1939 afgebroken en vervangen door een nieuw huis, dat ook de naam 'Drie Klauwen' kreeg. Dit huis verdween op zijn beurt in de jaren zeventig bij de aanleg van het haventerrein.

Op 2: de bergingsvijver

Op de plek waar vroeger de verkeerslichten stonden op de oude kruising ligt nu een vijver. Deze bergingsvijver moet ervoor zorgen dat het nieuwe knooppunt niet onder water komt te staan bij een regenbui. Het water dat op het knooppunt valt wordt via een buizenstelsel naar de vijver geleid. "Heel belangrijk", volgens Martens. "Want je wilt niet dat er aquaplaning ontstaat met ongelukken tot gevolg. Daar hebben we het knooppunt niet voor aangelegd."

Op 1: het hoogste punt

Het hoogste punt van het knooppunt is de dijk langs het stuk weg dat automobilisten en motorrijders uit de richting Goes naar Middelburg leidt. Een speciale plek voor Martens. "Vanaf hier heb je een mooi uitzicht op de kerk van 's-Heerenhoek. De plaats waar ik ben opgegroeid."



Het was dan ook bijzonder voor Martens om mee te werken aan het nieuwe knooppunt. "Heel bijzonder. Het ligt toch zowat in je achtertuin. Bovendien is het groot project voor Zeeuwse begrippen. Dat je dat met een mooie groep mensen tot een goed einde hebt gebracht geeft heel veel voldoening."

Op 10 oktober vindt de officiële opening plaats.