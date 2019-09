Adrie Dijkhuizen onderscheiden met de Gouden Jirizaag

Gouden Jirizaag uitgereikt (foto: SLZ)

Dijkhuizen is sinds 2014 actief voor SLZ. Volgens Landschapsbeheer is hij van vele markten thuis. Hij werkt met de maaibalk en de heggenschaar, en met hetzelfde gemak met de bosmaaier en de kettingzaag. Maar op Dijkhuizen kan ook worden gerekend als er moet worden geharkt of gemaaid.

Vanmorgen was Adrie Dijkhuizen maaisel aan het afharken in het Oranjebosch in Oostkapelle. De directeur van SLZ, Joan van der Velden, verraste hem tijdens die klus met de Jirizaag. Tijdens een praatje benadrukte hij de waardering van de organisatie voor vrijwilligers en voor Dijkhuizen in het bijzonder.