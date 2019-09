Vlissingse vrijwilligers kunnen ondanks zware aardbeving toch aan de slag in Ambon

Het is was na de aardbeving nog maar de vraag of de vrijwilligers zouden afreizen naar de Molukken. Voorzitter Bob Latuheru had in de dagen na de aardbeving nou contact met de burgemeester van Ambon. "We kunnen door de aardbeving nu niet alle werkzaamheden uitvoeren, maar als we maar voor vijftig of zestig procent onze dingen kunnen doen, is dat ook al heel erg goed", zegt Latuheru.

Lang was er geen telefonisch contact mogelijk met de Molukken. Maandagochtend kreeg Latuheru de medewerkers voor het eerst te pakken. Zij zien dat het leven daar weer langzaam op gang komt. "Zelf ben ik in een aantal hoger gelegen dorpen geweest. De mensen die daar naartoe gevlucht zijn, zijn nog te bang om terug te keren naar de stad", zegt Nico Lopulissa, een van de vrijwilligers daar.