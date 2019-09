Zaakwaarnemer Hamzaoui: 'Eigenlijk is voetbal heel saai om te kijken'

Hamzaoui, die ook voorzitter is van zaalvoetbalclub Groene Ster uit Vlissingen, vertelt over zijn werkzaamheden als makelaar van profvoetballers. Zo werkt hij samen met onder andere de Zeeuwse profs Jeremy en Bradley de Nooijer en Tom Boere. Hij is veel onderweg voor zijn werk, in binnen- en buitenland. "Ik denk dat ik de enige zaakwaarnemer ter wereld ben die het liefst in de trein zit."

Hamzaoui vertelt dat er afgelopen zomer al veel interesse was voor Bradley de Nooijer uit Oost-Souburg, die nu in Roemenië speelt. "Onder andere Serie A en Championship in Engeland." De zaakwaarnemer heeft zo'n 35 voetballers onder zijn hoede. "Mijn mooiste transfer tot nu toe is die van Alexandru Mitrita van Craiova naar New York City FC."

Sébastièn Schletterer (foto: Omroep Zeeland)

Mooiste zege

Sébastièn Schletterer uit Middelburg maakt na vijf jaar zijn rentree in de Kustmarathon, die zaterdag gelopen wordt. Schletterer is de Zeeuw met de snelste tijd in de Kustmarathon en de Zeeuwse met de meeste overwinningen (drie keer). "Mijn mooiste zege is nog altijd die van 2004, inmiddels al vijftien jaar geleden", vertelt Schletterer. "Ik had toen niet verwacht dat ik zou winnen."

Zaterdag staat hij weer aan de start, na een lange periode met vervelende blessures. Schletterer verwacht zelf niet in aanmerking te komen voor de zege. "Ik loop mee om de overleden organisator Lein Lievense te eren. Ik wilde vorig jaar al meedoen toen ik hoorde dat Lein ziek was. Ik was toen te geblesseerd. Als de omstandigheden zaterdag goed zijn, hoop ik een tijd van rond de drie uur te halen."

Jeremy Hubregtse in De Derde Helft (foto: Omroep Zeeland)

Hubregtse

Voetballer Jeremy Hubregtse uit Zierikzee heeft al wat clubs versleten (Nieuwenhoorn, GOES, ASWH), maar de aanvaller is van plan om bij Kloetinge te blijven. Hij heeft het goed naar zijn zin en hoopt met de Bevelandse club de stap naar de hoofdklasse te zetten.

Eén-Tweetje

Verder wordt atleet Tim Pleijte uit Vlissingen in De Derde Helft aan scherp geïnterviewd door verslaggever Yorben Weststrate. Niet over sport, maar over hele andere zaken in het leven. En Razende Reporter Frans van Pagee uit Yerseke laat zijn favoriete voetbalmoment zien. Dit keer uit de wedstrijd Walcheren JO19 tegen Oostkapelle/Domburg JO19.