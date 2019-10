Boerenprotest van start: 'Als je gaat staken en je bent boer, dan hoort daar een trekker bij'

Boeren uit het hele land rijden naar Den Haag. (foto: ANP)

Ook Zeeuwse boeren doen mee met de actie. De meesten vertrekken om 8.15 uur met een touringcar vanaf de carpoolplek bij Kapelle, maar een aantal heeft de trekker gepakt, waaronder boerin Bertie Steur uit Renesse. Om 7.00 uur had ze nog zo'n drieënhalf uur te gaan. "Als je gaat staken en je bent boer, dan hoort daar een trekker bij."

De boeren willen vandaag luid en duidelijk aangeven dat ze de voortdurende negatieve aandacht voor de agrarische sector zat zijn. "We krijgen het gevoel dat we het nooit goed doen", zegt Steur. Ze stipt het onderwerp 'milieu' aan. "Als er iets mis is, wordt er al heel snel naar ons gewezen." Steur vindt dat de agrarische sector op dat gebied al heel veel heeft moeten aanpassen. "Dan denk ik: 'Het is een keer genoeg, ga eens naar andere sectoren kijken.'"

Drukte op de weg

De boeren met hun trekkers trekken in ieder geval de aandacht op de snelweg. De ANWB meldde om 7.50 uur dat dit de drukste ochtendspits ooit is, met in totaal 1.050 kilometer file. Dat komt vooral, maar niet alleen, door het boerenprotest, er zijn ook enkele ongelukken geweest en de regen speelt ook een rol.

In totaal mogen er maar 75 trekkers op het Malieveld, de andere boeren moeten hun trekker op het strand van Scheveningen of bij het stadion van ADO Den Haag parkeren en kunnen met een pendelbus verder. "Daarom hebben we besloten wat later te vertrekken", zegt Steur, die niet verwacht op tijd bij het Malieveld aan te komen. "Dan gaan we liever overdag en voor de zichtbaarheid."