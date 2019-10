Hoe Morris (10) de kilo's de baas wordt in Terneuzen

"He Morris, kom verder. Wat goed je weer te zien. Ga zitten." Delphine Ivens is zoals je een kinderarts wenst. Vriendelijk, open, op Morris gericht. Morris is één van de 75 patiëntjes van het Kinderobesitasteam. Hij is 10 jaar en staat sinds anderhalf jaar onder behandeling bij ZorgSaam.

Op de vraag hoe het met hem gaat, antwoordt hij kort, maar duidelijk: "Goed." Hij vertelt dat hij keuzes maakt met eten. Of een ijsje of een snoepje, niet meer allebei. Ook sport hij, twee keer per week op de sportschool. "Van tevoren heb ik niet altijd zin, maar als ik geweest ben, voelt het toch altijd weer fijn."

Enige in zijn soort

Het Kinderobesitasteam is het enige in zijn soort in de provincie en ook daarbuiten zijn er niet veel. Het is vijftien jaar geleden opgericht en was toen een eerste voorbeeld van ketenzorg. Dat wil zeggen dat verschillende disciplines hun zorgplan op elkaar aansluiten. Dus de GGD (het consultatiebureau), diëtiek, kinderfysiotherapie, kinderpsychologie, kinderarts en de sportclub.

In 2012 heeft Ivens de rol als kinderarts in het team overgenomen. "Toen hebben we met het gehele team onze aanpak verder geoptimaliseerd en patiëntgerichter gemaakt."

Afvallen

Zo is het woord afvallen uit den boze. "Kinderen hoeven niet af te vallen, ze groeien nog. Het gaat erom hun BMI weer gezond te krijgen." BMI staat voor Body Mass Index, een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De kinderen moeten op hetzelfde gewicht blijven en dat gaat bijvoorbeeld door andere, gezondere voeding, minder snoepen, meer bewegen. Ivens: "Het werkt alleen als ouders en het kind echt willen. Zij moeten het doen."

Ivens is trots. Trots op haar patiëntjes zoals Morris en trots op haar team. "Zoals wij hier werken, dat is de toekomst. We kunnen echt als voorbeeld dienen."

Morris bij kinderarts Ivens van het Kinderobesitasteam (foto: Omroep Zeeland)

Het Kinder­obesitasteam richt zich niet alleen op het kind, maar ook op het gezin als geheel. Dit doen de medewerkers volgens de aanpak van professor Van Mil volgens het principe 'Verder kijken dan de kilo's'. Hiermee wordt individueel een begeleidingsplan opgesteld met als doel het verlagen van de BMI (Body Mass Index). Deze index geeft aan of iemand een gezond gewicht heeft.

Aan de andere kant van de Westerschelde bestaat zo'n team niet. Maar daar richt Ivens haar pijlen niet op. "We hebben hier in de regio nu zo'n fantastisch netwerk. Er komt echt wat los." Ze noemt als voorbeeld het programma JOG (jongeren op gezond gewicht) van de gemeente Sluis. Een programma waarbij kinderen en jongeren worden gestimuleerd te bewegen. "Dat helpt ons ook vooruit, want als het leefklimaat gezonder wordt, is het voor kinderen makkelijker om op een gezond BMI te komen en te blijven."

Hoe eerder we er bij zijn hoe makkelijker het gaat

Morris vindt het fijn om bij ZorgSaam te komen. "Dokter Ivens is lief en aardig en we lachen samen ook veel." Ivens kijkt naar zijn lengte. "149,4 cm. Weer gegroeid, het gaat hartstikke goed!" Op dit moment behandelt ze met haar team 75 patiëntjes. "De kinderen die hier komen, zijn doorverwezen naar ons. Hoe eerder we er bij zijn, hoe makkelijker het gaat." Het consult met Morris zit erop. "Ik zie je over drie maanden weer. 't Gaat goed. Houd vol eej."