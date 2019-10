Hoge Raad handhaaft verbod ayahuasca

Ayahuasca is een brouwsel van onder meer Zuid-Amerikaanse slingerplanten (foto: Terpsichore)

De eerdere veroordeling door het Hof in Amsterdam werd door de vrouw aangevochten. De Hoge Raad is echter van oordeel dat een veroordeling wel is toegestaan, omdat het verbod op de invoer bedoeld is om de volksgezondheid te beschermen. Dat verbod gaat in dit geval boven de vrijheid van godsdienst vanwege de risico's voor de volksgezondheid.

Ayahuasca is een brouwsel van onder meer Zuid-Amerikaanse slingerplanten. Het middel is verboden, maar wordt desondanks op meerdere plekken in Nederland aangeboden, bijvoorbeeld bij zogeheten reinigingsceremonies. Het bevat de werkzame stof DMT, die in de Opiumwet valt onder de zwaarste categorie verboden middelen, waar ook cocaïne, xtc en heroïne onder vallen. De gebruiker ervaart hallucinaties en afhankelijk van de dosis kan zo'n trip wel zes uur duren.

In IJzendijke kwam vorige week een man om het leven na een zogenoemde healingsessie. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend, het onderzoek loopt nog. Maar de dood van de man zou mogelijk verband houden met het gebruik van ayahuasca. En eerder dit jaar kwam een Hongaar om het leven na een healingsessie in Eersel. Volgens de politie was ook daar ayahuasca gebruikt, al sprak de organisatie dat tegen.

Ayahuasca werd sinds 2001 gedoogd als een ritueel bij de aanhangers van de religie Santo Daime, maar is sinds april van dit jaar verboden. In het Santo Daime-geloof is de drank heilig; ze vormt de essentie van het geloof. In Nederland zijn er twee Santo Daime-kerken, met een kleine 150 aanhangers.

Lees ook: