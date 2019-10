Zeeuws-Vlaamse bestuurders betrapt op drugsgebruik

Speekseltest om drugsgebruik in het verkeer op te sporen (foto: Omroep Zeeland)

De Oostburger werd rond 20.00 uur aan de kant gezet toen hij met zijn brommer zo'n 80 kilometer per uur reed over de Zuidzandseweg bij Cadzand. Uit een speekseltest bleek dat hij amfetamine had gebruikt. De man is aangehouden, overgebracht naar een politiecellencomplex en gehoord. Ook is er een bloedmonster afgenomen. Zodra de uitslag daarvan binnen is, bepaalt de officier van justitie wat er verder met de man gaat gebeuren.

Terneuzenaar onder invloed van THC

Eerder op de dag werd een 19-jarige automobilist uit Terneuzen in de Nieuwstraat in Sluis aangehouden. Uit zijn speekseltest bleek dat hij THC had gebruikt. Ook hij zal zijn bloedtest af moeten wachten voor de officier van justitie een besluit neemt. Beide mannen zijn na de afgenomen testen en verhoren weer op vrije voeten gesteld. Wel kregen ze een rijverbod van 24 uur.