Wethouder Reimerswaal: afslag A58 levensgevaarlijk

Vooral tijdens 16.30 en 17.30 uur loopt de afrit vol en staan de auto's al stil langs de A58 net na de Vlaketunnel. "De mensen zijn allemaal een beetje haastig, dan gaan ze alvast met zijn tweeën langs elkaar staan en dat is echt onverantwoord", aldus Sinke.

Als het even kan, rijdt de wethouder om rond die tijd en pakt hij de afrit bij Kapelle. Dat is volgens hem veel veiliger en het tijdsverschil is maar één tot twee minuten. Sinke is wethouder openbare werken en maakt zich grote zorgen, maar staat tegelijk langs de zijlijn omdat de weg waar het over gaat niet van de gemeente is. Sinke: "In alle overleggen waar het over verkeersveiligheid gaat, kaart ik dit probleem aan."

Van wie is de weg?

De afrit is onderdeel van de A58 en wordt beheerd door Rijkswaterstaat. De weg waar hij op uitkomt is van de provincie. Rijkswaterstaat erkent de problemen en zegt dat er al met de gemeente is gesproken over de weg. De provincie gaat een mogelijke aanpassing coördineren. Rijkswaterstaat betaalt dan een deel van de kosten.

Tijdens de avondspits stellen auto's zich in twee rijen op op de afrit. (foto: Omroep Zeeland)

Wat er gaat gebeuren met afrit 33 en wanneer is nog onduidelijk, maar de betrokken partijen zien de urgentie wel. "Ik heb wel een beetje goede moed dat er iets aan gedaan wordt, want men is er echt van overtuigd dat er iets moet gebeuren", aldus een hoopvolle wethouder. "Dit kan geen jaren meer duren."