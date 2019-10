Gerard is 80 en rent wekelijks nog bijna 30 kilometer

Gold staat voor Groep Ochtend Lopers Dynamica. De loopgroep werd acht jaar geleden opgericht door Piet Beijer, zelf hardloper en nu nog steeds coördinator van de groep, die elke dinsdagochtend traint op de atletiekbaan in Vlissingen.

"Ik was zelf met pensioen en waarom dan nog in de avond trainen, dacht ik." Dat dachten er meer want in korte tijd groeide het aantal hardlopers in deze groep naar tachtig en volgens Beijer komen er binnenkort weer bij . Er zijn ook veertigers die liever overdag trainen, maar het merendeel is zestigplusser.

Op 1 oktober is het Internationale Nationale Ouderendag. Dan wordt extra aandacht gevraagd voor de positie van ouderen en met name voor het feit dat veel ouderen kwetsbaar en/of eenzaam zijn. Vitaliteit is een belangrijk thema.

Een aantal van de seniorenlopers loopt nog steeds wedstrijden. Sommigen gaan voor het zwaardere werk; trails, marathons en zelfs de spartathlon. Maar Beijer heeft de groep ook opgericht om mensen met elkaar te verbinden. "Als je gepensioneerd raakt, heb je opeens veel tijd. Je raakt je collega's kwijt, terwijl het belangrijk is om sociaal contact met anderen te blijven houden."

Lief-en-leed

Fit blijven is hier zeker het doel, maar gezelligheid ook. "We vieren samen Kerst, we delen niet alleen de persoonlijke records die zijn gelopen, maar ook het leed van elkaars. En leed zie je bij deze leeftijden vaak wat meer. We hebben niet voor niets een lief-en-leedpot."

De 80-jarige Gerard Rommers vindt elke training weer een feestje

Een van de oudste fanatiekelingen is de tachtigjarige Gerard Rommers uit Vlissingen. Hij loopt wekelijks nog bijna dertig kilometer. Daarnaast gaat veel van zijn tijd op aan fietsen en aan wandelen met zijn vrouw, maar de training bij Dynamica Gold is een hoogtepunt in de week. "Het is zo gezellig, en zo'n hechte club. Wekelijks zie ik hier naar uit."

Ook vandaag eindigt de training met samen koffie drinken. Met bijna altijd taart erbij, vandaag wordt een lid zeventig. "Nu hoort hij er echt bij", zegt Beijer.

Van de hardloopgroep zijn de meesten zestig-plus (foto: Omroep Zeeland)

Behalve lopen is gezelligheid ook een doel van de overdag-loopgroep