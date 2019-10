Regenbui zet verschillende straten in Zeeland blank: 'Bootje varen met je auto'

Bui zet straten in Zeeland blank (foto: Omroep Zeeland)

De regenbui is heel lokaal geweest, vertelt Bouwman. Vooral op Zuid-Beveland is veel neerslag gevallen, blijkt uit de verschillende meldingen, terwijl het op Walcheren, Schouwen, Tholen en in Zeeuws-Vlaanderen grotendeels droog is gebleven. De weervrouw zegt dat er nog meer regen onderweg is. "Ik zou nog meer van dat soort heftige buien verwachten."

Ruth Koster-Vos laat op de Facebookpagina van Omroep Zeeland weten dat de afvoeren in Kapelle het niet aankonden. Op een video op Twitter is te zien dat de straten daar onder water staan. "Bootje varen met je auto, vond het best spannend", zegt Sjors.

Karin de Kort zegt dat haar gootsteen in Goes "blop, blop, blop", zegt. In Nisse heeft het ook veel geregend, maar vooralsnog is daar nog geen overlast, meldt Jacco Allaart. Robert Way hoopt waarschijnlijk dat de regen niet aanhoudt. "Mijn kleine vijver is nu vol", schrijft hij op Twitter. Ook in Yerseke, waar de afgelopen jaren vaker wateroverlast is geweest, staan de straten onder water.

Ook het verkeer heeft last van de regenval, meldt het ANWB. Op de A58 richting Bergen op Zoom staat tussen Kruiningen en Hoogerheide acht kilometer file.