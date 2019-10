Afrit 33 bij Kruiningen mogelijk volgend jaar op de schop

De auto's staan in de spits twee rijen dik te wachten voor de afslag (foto: Omroep Zeeland)

De afrit is van Rijkswaterstaat en die erkent de problemen en heeft zijn medewerking toegezegd voor het wijzigen van de verkeerssituatie. De weg waarop de afrit uitkomt is van de provincie. Wethouder Jaap Sinke van de gemeente Reimerswaal noemt de afrit 'levensgevaarlijk'. "Ik deel de mening van de wethouder dat het een situatie is die aangepakt moet worden", reageert Van der Maas. "Snelle maatregelen zijn nodig."

Hoe kan dit worden opgelost?

Van der Maas denkt dat een dubbele opstelstrook de doorstroming verbetert. Slimme verkeerslichten bij het kruispunt bovenaan de afrit, zouden moeten zorgen voor een goede doorstroming. De gedeputeerde benadrukt dat hij voor de aanpak nog wel de toestemming van Provinciale Staten nodig heeft.

De verwachting is dat een nieuwe afrit op de A58 die mogelijk verderop wordt aangelegd ook veel van de drukte zal nemen. Het verkeer richting Yerseke zou dan die afslag kunnen pakken. In het onderstaande kaartje van de provincie staan de mogelijke alternatieven voor de huidige verkeerssituatie. De rode route blijkt te duur en gaat het niet halen. De groene route zou afrit 33 kunnen ontlasten. De paarse en de bruine route liggen in het verlengde van afrit 33.

De mogelijkheden voor een nieuwe afrit bij Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

"We zijn druk doende met de nieuwe afrit en ik hoop er binnen nu en een paar maanden zicht op te hebben of we dat inderdaad gaan doen." Van der Maas wil sowieso niet wachten op de mogelijke nieuwe afrit. "Ik vind dat we de maatregelen bij afrit 33 niet kunnen uitstellen en dat we naar een snelle oplossing moeten zoeken", aldus de gedeputeerde.

Lees ook: