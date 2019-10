Zeeland wil betere verdeling van geld voor voortgezet onderwijs

Het Zwin College in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Provinciebestuurder Harry van der Maas van Onderwijs is bang dat er op langere termijn onvoldoende geld en middelen beschikbaar zijn voor in het bijzonder de grote scholengemeenschappen in de regio. Volgens een landelijke regeling is er vijf jaar lang extra geld voor de scholen in de krimpregio en is het daarna gedaan.

'Huidige regeling onvoldoende'

Maar, zegt Zeeland, dat is voor de scholen in Zeeland onvoldoende. Een passage uit de brief: "Als Zeeland vinden we het daarom belangrijk dat er een structurele regeling komt voor een goede onderwijsinfrastructuur binnen onze Zeeuwse provincie, waarbij het Rijk recht doet aan de regionale verschillen."

Van der Maas hoopt dat hij op korte termijn een uitnodiging van de minister krijgt om te komen praten over de financiering van het voortgezet onderwijs.

Eerder gaf het Rijk al geld voor voortgezet onderwijs, specifiek voor Zeeuws-Vlaanderen. Dat ging om 10 miljoen euro om fusie tussen de scholen daar mogelijk te maken. Door die fusie kunnen niet alleen de scholen in Terneuzen, maar ook die in Hulst en Oostburg open blijven.

