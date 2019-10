Titelverdedigster Van den Berg kijkt uit naar Kustmarathon

Van den Berg woont in Zoeterwoude-Dorp, maar heeft een bijzondere band met Zeeland. "Mijn ouders komen uit Zeeland en we kwamen er veel voor familiebezoek. Als ik richting de Oosterscheldekering rijd dan denk ik: hier is het. Ik loop gewoon graag langs de mooie kust."

Vorig jaar had ze weinig concurrentie tijdens de Kustmarathon."Terugkijkend wist ik eerst niet hoever ik voor liep. Toen hoorde ik dat mijn voorsprong zes minuten was maar dat geloofde ik niet. En dan moet je het nog maar vast zien te houden. Ik was dan ook heel blij toen dat lukte", aldus Van den Berg.

Veel concurrentie

Er zal dit jaar wel flinke concurrentie zijn voor Van den Berg. De organisatie heeft een wildcard uitgedeeld aan Manuela Soccol, een Belgische die in 2016 op de marathon deelnam aan de Olympische Spelen. Ook van Mireille Baart uit Wageningen wordt veel verwacht. Zij werd in 2017 nog Nederlands kampioen op de marathon. "Ik vind het moeilijk om een positie te noemen qua uitslag. Mijn schema is gebaseerd op het parcoursrecord. Maar de omstandigheden, het getij, de wind, hoe goed ben je zelf. Dat soort dingen bepalen de uitslag."