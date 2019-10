Aanrijdingen met reeën in Zeeland het meest gestegen

De populatie van reeën neemt al jaren toe en zo ook het aantal aanrijdingen. In heel 2018 werden 189 aanrijdingen gemeld. In de eerste tien maanden van dit jaar kwamen er al 183 binnen. Dat is bijna even veel als vorig jaar terwijl dit jaar nog drie maanden te gaan heeft. "En komende maand is er juist een waarin vaak veel reeën worden aangereden. Dat komt omdat de dier meer in beweging zijn omdat ze zich gaan groeperen voor de winter."

Waarschuwingsborden

Volgens Crasborn zijn er de afgelopen jaren al veel maatregelen getroffen. "We hebben waarschuwingsborden geplaatst, voor een beter zicht zijn de bermen gemaaid, maar je vindt ook reflectoren op veel plekken langs de weg. Het idee is dat de koplamp op de reflector schijnt en ervoor zorgt dat reeën niet op volle snelheid oversteken. Voor een automobilist belangrijk om nog te kunnen reageren als een ree oversteekt."

Op de Philipsdam is het regelmatig raak

Toch worden er steeds vaker reeën aangereden. Zeker op de Philipsdam is het regelmatig raak. Aan beide kanten van de dam vind je leefgebieden van de dieren en die steken regelmatig over. "Die weg ligt hoger, dus ze komen het talud op en ineens staan ze op de weg. Als jij daar met 100 kilometer per uur rijdt, dan wordt het heel moeilijk om nog te reageren. Ons advies is dan ook om niet te reageren. Dat klinkt heel vreemd, maar ga niet aan je stuur trekken of hard remmen want dan krijg je veel grotere ongelukken dan dat je een botsing hebt met een dier", aldus Crasborn.

Het afschieten van reeën is een van de oplossingen om het aantal aanrijdingen te verminderen. (foto: Omroep Zeeland)

Een andere oplossing om het aantal aanrijdingen met reeën te verminderen is het afschieten van de dieren. "Dat mag in bepaalde gebieden en gebeurt gecontroleerd, dus maar een aantal dieren per gebied" zegt Crasborn.

De komende maanden is het oppassen geblazen

De komende maanden moeten weggebruikers alert zijn. "Gedurende het jaar vallen de groepen reeën uit elkaar", laat Crasborn weten. "In juli en augustus is het bronsttijd, paringstijd, en is er dus ook meer beweging. En in oktober maken ze zich op voor de winter en gaan ze zich juist weer groeperen. Dus deze maand zijn er naar verwachting meer herten en reeën op de weg en is de kans groter dat je ze aanrijdt."