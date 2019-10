North Sea Port: 110 miljoen nodig voor pijpleidingennetwerk CO2 en waterstof

Waterstofleidingen op het terrein van Yara, dat het brandbare gas al uitruilt met Dow in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

De Zeeuwse havens van Zeeland Seaports en de haven van Gent gingen twee jaar geleden samen op in de fusiehaven North Sea Port, waarmee ze meteen verschillende top 10-lijstjes van grootste Europese havens binnenkwamen. Vandaag bezoeken 450 vertegenwoordigers van havenbedrijven, politici, wetenschappers en journalisten het jaarlijkse congres van de fusiehaven in het Scheldetheater in Terneuzen.

Het verduurzamen van de havens is één van de belangrijke gespreksonderwerpen tijdens het congres. North Sea Port maakte vanochtend bekend, dat ze een groot buizennetwerk wil aanleggen voor de aan- en afvoer van CO2 en waterstof in de havens. Daarvoor is 110 miljoen euro nodig. Het is nog niet duidelijk hoe North Sea Port dat bedrag bij elkaar wil krijgen.

Gebruik van waterstof is in opkomst

Bij CO2 gaat het om restgassen die niet langer de lucht in geblazen worden, maar via buizen naar andere bedrijven gaan, zoals de tuinkassen op de Axelse Vlakte. Het gebruik van waterstof is steeds meer in opkomst. Het gas is zeer brandbaar en kan dienen voor de productie van warmte, en is veel milieuvriendelijker dan aardgas. Bij verbranding van aardgas komt CO2 in de atmosfeer en dat is dus bij waterstof niet het geval.

North Sea Port wil ook zelf waterstof gaan maken en heeft daarvoor veel elektriciteit nodig. Die moet voor een belangrijk deel komen van windparken op de Noordzee. Daarvoor moet het elektriciteitsnetwerk in met name in het Zeeuws-Vlaamse deel van de havens versterkt worden.

Yara krijgt al waterstof van Dow

Bij bedrijven als kunstmestfabrikant Yara dient waterstof niet om warmte te genereren, maar als grondstof. Gemengd met andere stoffen levert waterstof ammoniak op, één van de belangrijkste componenten van kunstmest. Yara krijgt de waterstof nu van Dow aangeleverd, die het gas overhoudt uit haar eigen productie van chemische stoffen. Tussen Dow en Yara in Zeeuws-Vlaanderen lopen pijpleidingen voor het transport van het brandbare gas.