Middelburg kiest voor roetveegpieten bij Sinterklaasintocht; organisatie verrast

Vorig jaar waren al enkele roetveegpieten aanwezig bij de Middelburgse intocht. Dat wordt nu verder doorgevoerd omdat het college de lijn van het Sinterklaasjournaal wil aanhouden omdat 'de herkenbaarheid voor de kinderen nog steeds centraal staat.' In het raadsvoorstel staat: "De NTR heeft veel kennis en ervaring met hoe je het Sinterklaasverhaal brengt voor een jonge doelgroep. Veel kinderen volgen deze afleveringen op de voet. Daarmee is het verhaal van het Sinterklaasjournaal de tijdelijke werkelijkheid voor iedereen die in de Sint gelooft."

De intochten werden jaarlijks georganiseerd door de Stichting Evenementen Middelburg (SEM). Deze organisatie heeft al in juli aangegeven dat ze naast de reguliere zwarte pieten ook vier roetveegpieten en gekleurde pieten wil inzetten. Hier weigert de SEM vanaf te wijken. De gemeente zegt op zoek te gaan een andere organisator zodat Sinterklaas op 16 november 'feestelijk kan worden onthaald door de kinderen in Middelburg'.

Secretaris René Koster van de SEM zegt verbaasd te zijn over het besluit van de gemeente. Volgens Koster zijn de partijen, waaronder ook de Middelburgse ondernemersvereniging, nog met elkaar in gesprek. Koster geeft wel nadrukkelijk aan dat een intocht met alleen roetveegpieten geen optie is. Volgens hem willen tientallen betrokken vrijwilligers ook zwarte pieten bij de intocht.

Middelburg zegt dat intochten in andere kernen, op scholen of bij andere organisaties niet persé aangepast hoeven te worden. Maar daar zal dan geen vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig zijn.

De discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet laaide enkele jaren (opnieuw) terug op. Tegenstanders vinden Zwarte Piet racistisch. Voorstanders zijn van mening dat de Piet zwart is gekleurd door de schoorsteen. In het Sinterklaasjournaal waren in 2016 zwarte, witte, gekleurde en roetveegpieten te zien. Een jaar later werd dit teruggedraaid. De NTR kiest dit jaar voor enkel roetveegpieten.

