Middelburger verdacht van hacken slimme huishoudelijke apparaten

Een Middelburger is aangehouden voor zijn deelname aan internetaanvallen (foto: Omroep Zeeland)

Steeds meer mensen maken in en om het huis gebruik van slimme apparaten die ze op afstand via het internet kunnen aansturen, zoals slimme thermostaten, koelkasten en koffiezetapparaten. De twee aangehouden mannen probeerden via internet binnen te dringen in deze apparaten om er als het waren zeggenschap over te krijgen.

Ruim een miljoen pogingen per maand

Eenmaal binnen werden virussen geïnstalleerd en daarmee werden websites platgelegd. In het onderzoek kwam naar voren dat er ruim een miljoen pogingen per maand werden gedaan om apparaten te infecteren. In een periode van een jaar werden ruim 3.000 meldingen gedaan van virusverspreiding. Er wordt nog onderzocht welke aanvallen precies toegeschreven kunnen worden aan dit netwerk.

De apparatuur die gebruikt werd is offline gehaald en wordt onderzocht. De politie zegt dat een slag is toegebracht aan een infrastructuur dat wereldwijd aanvallen uitvoerde.