Markt Middelburg vol met lezende en dansende kinderen: de Kinderboekenweek is gestart

Basisscholen mogen hun eigen invulling geven aan de start van de Kinderboekenweek. De Middelburgse basisschool Acaciahof deed dat op een wel heel bijzondere manier.

Alle kinderen van de basisschool zaten vanmiddag verdiept in hun kinderboek op de Markt van Middelburg. Het leek alsof de kinderen hun aandacht niet van hun boek af konden houden, totdat het klokkengeschal van de Lange Jan het 12.00 uur-sein afgaven. Het lied 'Reis Mee!' van Kinderen voor Kinderen klonk over de Middelburgse Markt. De kinderen legden hun boek neer en begonnen te dansen: een ware flashmob.

Het doel

Luca uit groep 8 rust even uit na al het gedans op de Middelburgse markt. "Het dansen ging goed, dit is een leuke start van de Kinderboekenweek en er kwamen super veel mensen kijken, dus dan kunnen we aan iedereen laten zien dat we gestart zijn."

Dat is dan ook het doel van de Kinderboekenweek vertelt zijn klasgenoot Pien: "Met de boekenweek proberen we zo veel mogelijk kinderen en ouders te bereiken. De week moet er voor zorgen dat iedereen meer gaat lezen en meer met lezen en schrijven bezig zijn. "

Kinderen van de Acaciahof beginnen hun kinderboekenweek én hun flasmob met boeken lezen (foto: Omroep Zeeland)

Voor boekhandels en bibliotheken is de Kinderboekenweek een belangrijke periode. "Het zal niemand ontgaan", zegt Margreet de Haan van boekhandel 't Spui in Vlissingen. Volgens haar zijn kinderboeken nog steeds mateloos populair zijn. "Het wordt gevierd op scholen, in bibliotheken en boekhandels. Veel grootouders zijn al dagen bezig met de vraag wat ze voor hun kleinkinderen gaan kopen."

Maar wat lezen kinderen tegenwoordig? De Haan:"Er zijn altijd trends, maar de klassiekers blijven populair. Bij de kleintjes zijn dat zoals Nijntje, Dikkie Dik en Kikker. Rupsje Nooitgenoeg werd dit jaar vijftig en wordt nog steeds gelezen. De oudere kinderen lezen steeds meer series als De Boomhut."

Margreet de Haan: de Kinderboekenweek kan niemand ontgaan

Aan het begin van de Kinderboekenweek, die 10 dagen duurt, was de uitreiking van de Gouden Griffel voor het boek 'Zeb' van schrijver Gideon Samson. Dit boek is uitgeroepen tot beste kinderboek van 2019. Het boek 'Mijn wonderlijke oom' door Yvonne Jagtenberg is bekroond met het Gouden Penseel. Dat is de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek van 2019.

Activiteiten

In Zeeland zijn er naast de flashmob ook nog veel andere activiteiten. Onder meer is in Boekhandel De Drvkkery in Middelburg op zondag 6 oktober een Kinderboekenfeest. Ook de Zeeuwse bibliotheken pakken uit met de Kinderboekenweek. In de bieb van Vlissingen is een workshop en in Terneuzen zijn op vrijdag 11 oktober optredens van schrijver Jaap Robben en tekenaar Benjamin Leroy. De Kinderboekenweek duurt tot en met 13 oktober.