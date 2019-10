Klacht over de overheid in Zeeland? Sla je slag, de Nationale ombudsman toert door Zeeland

Eén onderwerp kon in Zeeuws-Vlaanderen natuurlijk sowieso niet ontbreken: de tol voor de Westerscheldetunnel. "Ik denk wel dat hij er serieus naar gaat kijken", zegt een van de twee dames die het onderwerp aankaartte. De dames vinden het belachelijk dat zij, en vooral mensen die nog veel vaker gebruik van de tunnel maken, hetzelfde moeten betalen als iemand uit Groningen met een t-tag.

Wat doet de ombudsman? Als Zeeuw kan je bij twee ombudsmannen terecht: de Zeeuwse ombudsman (Gertjan van der Brugge) behandelt klachten over de Zeeuwse gemeenten, de Nationale ombudsman (Reinier van Zutphen) helpt bij problemen met de provincie, het waterschap en alle rijksoverheidsinstanties (denk aan de Belastingdienst, het UWV of het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Maar, als de Nationale ombudsman vandaag niet op de markt in Oostburg had gestaan, hadden ze hem niet opgebeld in Den Haag. "Het is ontzettend fijn dat hij vandaag hier is", zegt de ene. "Vooral omdat hij nu ook de situatie ter plaatse ziet", vult de ander aan. "Hij is zelf door al die infra gekomen en ziet dat er hier dingen gebeuren waar hij in Den Haag geen weet van heeft."

De drempel naar Den Haag moet omlaag

Dat is ook het idee achter de tournee door Zeeland: mensen bereiken die de drempel om contact met 'Den Haag' op te nemen te hoog vinden. "We willen van de burgers in Zeeland horen of het goed gaat met de overheid in Zeeland", legt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen uit. "We willen graag weten of de dingen goed lopen, of er problemen zijn en of we kunnen helpen bij het oplossen ervan. En dan moet je bij de mensen zelf zijn."

Medewerker van Nationale ombudsman in gesprek op markt in Oostburg. (foto: Omroep Zeeland)

Met 'we' bedoelt hij zijn complete team: medewerkers van de Nationale ombudsman, maar ook Kinderombudsman Margrite Kalverboer en de Zeeuwse ombudsman Gerjan van der Brugge staan vandaag op de markt om vragen te beantwoorden. Zeeland is de negende provincie die de ombudsman en zijn team aandoen.

Tolkosten omlaag?

Of de ombudsman daadwerkelijk iets aan de tolkosten voor de Zeeuws-Vlamingen kan doen? "Ik heb beloofd dat ik in ieder geval met de commissaris van de Koning, meneer Polman, ga praten. Ik heb geen oplossing beloofd, maar wel mijn inzet." Van Zutphen toert nog tot en met zaterdag door Zeeland.