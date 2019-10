'Ik heb het hertje nooit zien aankomen'

Zeker in de schemering of als het wat donkerder is, gebeuren er aanrijdingen. De dieren durven dan de weg over te steken omdat het rustiger is. Corbijn reed op de parallelweg van de dam. "Ik heb geluk dat het niet op de hoofdrijbaan gebeurde. Dan rij je honderd kilometer per uur en als dan zo'n beestje van ruim veertig kilo op de voorruit springt, ligt hij achterin je auto, samen met jou denk ik."

De Veerse Gatdam is een van de plekken in Zeeland waar gewaarschuwd wordt met borden voor overstekend wild. Dat is niet voor niets want de herten steken graag over van de bossages aan de Noordzeekant naar het natuurgebied de Schotsman aan de andere kant van de weg. "Het hertje sprong over de vangrail vanaf de dam en belandde frontaal op mijn auto. Het gebeurde zo snel. Ik zag het dier niet aankomen", vervolgt Corbijn. "Gelukkig reed ik op de parallelweg, waardoor ik niet hard reed. Nu was er alleen blikschade aan de auto, maar het dier was wel ernstig gewond."

De boswachter heeft het dier snel uit zijn lijden verlost."" Paul Corbijn - automobilist

Wat velen niet weten is dat er een wettelijk verplicht is om een aanrijding met een wild dier te melden: "Ik heb gelijk 112 gebeld. Zij vertelden me dat ik dan eigenlijk 0800-8844 moest bellen, maar hielpen me wel. Zij hebben de boswachter gewaarschuwd en die was er binnen tien minuten", aldus Corbijn. "De boswachter heeft het dier snel uit zijn lijden verlost."

Normaal gesproken neemt de boswachter het dier mee. Zelf meenemen mag niet omdat het dier ziek kan zijn. Corbijn, die slager is van beroep, weet hoe gezond vlees eruit ziet, "Toen ik vertelde dat ik slager van beroep ben, mocht ik het meenemen. Van de nood een deugd gemaakt, zal ik maar zeggen."

