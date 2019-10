Zeeuwse vlag wappert weer even op PSD-veerboot in Italië

Zeeuwse vlag hangt weer even in PSD-boot (foto: PSDnet.nl)

Mensen achter de fansite PSDnet.nl reisden met de Zeeuwse vlag af naar Italië. Zij hebben vaker contact gehad met de bemanning van de veerboot Acciarello. Volgens PSDnet.nl is de Italiaanse bemanning altijd zeer geïnteresseerd in het Zeeuwse verleden van de schepen die dienst doen op de Straat van Messina. Kapitein Silverio Feola gaf de fans van de Zeeuwse veerboten toestemming om voor het eerst in vijftien jaar de Zeeuwse vlag te hijsen in de mast van de voormalige Prins Johan Friso.

Niet roken

PSDnet.nl meldt dat de Italiaanse bemanning zeer te spreken is over de uitstekende vaareigenschappen van de veerboot die in 1997 in Vlissingen is gebouwd. Aan boord hangen nog twee werfplaten van de Koninklijke Maatschappij De Schelde. Volgens de fansite hangen er aan boord ook nog bordjes met Nederlandse teksten als Salon - Niet roken en Parkeren invaliden op verzoek.

Sinds vorig jaar de Prinses Margriet gesloopt is in Indonesië zijn er nog zeven voormalige PSD-veerboten over. Drie boten varen in Italië, drie in Nederland en één in Duitsland.

De voormalige PSD-veerboot Prins Johan Friso in Italië (foto: PSDnet.nl)

Lees ook: