Vlissingen en Middelburg vinden elkaar en gaan samen scholenplan opstellen

De samenwerking verloopt niet altijd soepel, in het verleden zijn er een aantal geschillen geweest tussen de buurgemeenten. Wethouder Rens Reijnierse (50Plus) van Vlissingen: "Op allerlei terreinen is de samenwerking met Middelburg uitstekend, zeker op dit terrein." Een gezamenlijk huisvestingsplan heeft voordelen zegt hij. "Als je dat samen doet is het gewoon goedkoper."

Bovendien heeft een aantal schoolkoepels in het lager onderwijs, zoals de Archipelscholen en Onze Wijs, en het voortgezet onderwijs, zoals de Mondia Scholengroep en de CSW, verschillende schoolgebouwen in beide gemeenten. Dan is het efficiënter om met elkaar te overleggen over de schoolgebouwen. "We voeren gesprekken met alle scholen, en we bekijken waar raken de gemeenten elkaar en zouden ze invloed kunnen hebben op elkaar wat betreft leerlingaantallen,"zegt wethouder Reijnierse, "Dat kan geen kwaad."

Het is voor het eerst dat Middelburg en Vlissingen op dit terrein samenwerken. Het 'huisvestingsplan onderwijs' wordt opgesteld voor de periode 2020-2039. "Ik doe dat samen met mijn collega Chris Dekker uit Middelburg en dat gaat prima", aldus Reijnierse.

