De best opgeknapte sluis van Nederland staat in...

Beaufortsluis (foto: D. Dieleman)

De Beaufortsluis in Walsoorden werd eind vorig jaar opgepknapt, omdat de fundering in dreigde de storten.De opknapbeurt kostte drie ton. De jury was het voor het eerst in de geschiedenis van de verkiezing unaniem eens over de winnaar en zegt dat de vlonder die in het water ligt en het informatiepaneel in hoge mate bijdragen aan de beleving van de sluis.

Feitjes over de sluis -In 1761 werd de uitwateringssluis Beaufort gebouwd.

-De waterstand werd geregeld via een schuif die neergelaten of opgetrokken kon worden met de windas en niet met deuren.

-De Beaufortsluis dankt zijn naam aan de watersnood van 1906 waarbij het gebied rond Kloosterzande overstroomde. J.F. de Beaufort was destijds lid van de 'magistratuur van Hulst' en het Hulster Ambacht.

Janneke La Gasse van het waterschap: "We hadden eerlijk gezegd niet verwacht dat we zouden winnen. Natuurlijk hebben we de restauratie met veel aandacht gedaan en onderzoek gedaan, maar als je de andere zes aanmeldingen zag, was dit in verhouding maar een klein sluisje." De jury noemde de Beaufortsluis bij de bekendmaking dan ook 'klein, maar fijn'.

Leo Verhagen, Rutger Polderman en dijkgraaf Toine Poppelaars namen het bronzen beeld in ontvangst (foto: Waterschap Scheldestromen)

