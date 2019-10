Harmes blijft dromen van winst in Kustmarathon: 'Ik heb niet zo veel kansen meer'

Harmes werd in de afgelopen twee edities van de Kustmarathon de beste Zeeuw en haalde twee keer het podium. Ook dit jaar verwacht hij weer veel van zichzelf. "Ik wil weer meedoen om de overwinning. Qua zwaarte en qua parcours ligt het me denk ik ook goed. Dus ik heb er weer heel veel vertrouwen in."

Juichende mensen

Voor Harmes zou het winnen van de Kustmarathon een droom zijn die uitkomt. Het is voor hem de belangrijkste wedstrijd van het jaar. "Heel vaak zit ik te denken hoe het zou zijn om als eerste aan te komen. Dat zou echt gaaf zijn, al die mensen die voor je juichen. Het lijkt me super om dat een keer mee te maken."

Prestaties Erwin Harmes in Kustmarathon

Jaar Klassering Tijd 2018 3e plaats 2:40.10' 2017 3e plaats 2:45.13' 2016 5e plaats 2:42.41' 2015 3e plaats 2:37.42' 2014 4e plaats 2:43.24' 2013 4e plaats 2:47.18' 2012 uitgevallen met blessure n.v.t. 2011 4e plaats 2:53.15' 2010 10e plaats 2:59.09'

Harmes liep in 2015 zijn beste Kustmarathon tot nu toe en die editie is hem ook het meest bijgebleven. Hij liep zijn snelste tijd ooit, maar kwam zwalkend en ondersteund door organisator Lein Lievense over de finish. "Ik kreeg daarna heel veel bezorgde reacties van mensen. Iedereen was geschrokken en ikzelf ook. Ik weet niet precies hoe het is gekomen, maar ik wilde de derde plaats vasthouden en ben ontzettend diep gegaan."

Begrafenis Lievense

Eerder dit jaar overleed Kustmarathon-organisator Lein Lievense. Harmes is er ontzettend van geschrokken. "Ik ben ook op zijn begrafenis geweest en dat had een enorme impact. Ik zal dit jaar extra mijn best doen om ook voor Lein een hele goede marathon neer te zetten.

Erwin Harmes verwacht veel van de Kustmarathon