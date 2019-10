Mensen helpen handje mee met 'drugsdumping' in hartje Terneuzen

Het is een actie om de voorstelling 'De achterkant van Zeeland' van het theatergezelschap op een ludieke manier onder de aandacht te brengen. De voorstelling is vanaf 9 oktober te zien in het Scheldetheater in Terneuzen en gaat over de verborgen samenleving achter drugscriminaliteit in Brabant, Zeeland en Limburg. "Het is een onderwerp waar mensen veel over lezen, maar ze zien het eigenlijk nooit in het echt. Daarom brengen wij nu een flinke drugsdump naar de mensen toe", zegt Amber Dijs van Het Zuidelijk Toneel.

Samen met een collega vroeg Amber de marktgangers om het stel te helpen met het verplaatsen van het afval. De meeste mensen staken meteen de handen uit de mouwen, zonder te vragen wat ze precies moesten sjouwen. Pas onderweg vertelde het stel dat het om drugsafval gaat. "Daarna vroegen ze zich pas af of het wel goed is waar ze mee bezig waren", vertelt Amber verbaasd. "Dat zagen we in andere steden ook. Vanaf dat moment worden ze ook bozig of gaan ze kritische vragen stellen. Je zou verwachten dat er eerder alarmbellen gaan rinkelen."

(foto: Omroep Zeeland)

Door de nietsvermoedende voorbijgangers vandaag medeplichtig te maken aan het 'dumpen van drugsafval' wil het gezelschap niet alleen aandacht vragen voor hun voorstelling, maar ook een gesprek opgang brengen over hoe makkelijk het is om in de criminaliteit terecht te komen. En die boodschap is overgekomen in Terneuzen. De meeste mensen hebben wel geleerd van hun spontane actie om even een handje mee te helpen. "Ik ben er toen ik erachter kwam ook heel erg tegenin gegaan", zegt een oudere meneer. "Ik ben tegen het gebruik van drugs. Het beschadigt je brein en daar moet je niet voor kiezen."

Theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel vroeg mensen om mee te helpen jerrycans, vaten en tonnen met drugsafval op het marktplein van Terneuzen te dumpen