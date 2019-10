'Zeeland moet de waterstof-hub worden van Nederland'

waterstof (foto: Omroep Zeeland)

North Sea Port maakte vandaag bekend 110 miljoen euro te willen investeren in transportbuizen voor waterstof en CO2 in de havens en het versterken van het elektriciteitsnetwerk in de havens. Ook wil North Sea Port zelf waterstof gaan opwekken, met energie afkomstig van windmolenparken op zee.

Levensbelang

Er is in de regio al veel kennis over het werken met waterstof. daarom zouden de havens van North Sea Port zich goed lenen voor een uitgebreid transportnetwerk. "We moeten dé waterstof-hub van Nederland worden", zegt directeur jan Lagasse van North Sea Port. De inzet van de milieuvriendelijkere waterstof als grondstof en warmtebron is volgens hem van levensbelang voor de havens in Zeeland en Gent.

Het brandbare waterstof kan onder meer worden gebruikt voor het creëren van warmte. Maar het is veel milieuvriendelijker dan aardgas, wat tot nu toe veel wordt gebruikt. Bij het verbranden van aardgas komt CO2 vrij, wat niet het geval is bij het schonere waterstof.

De CO2 die toch vrijkomt bij bedrijven in de havens van North Sea Port, moet steeds meer worden opgevangen en gaan naar andere bedrijven in de haven die het goed kunnen gebruiken. Zo gaat nu CO2 van kunststofproducent Yara naar de tuinbouwkassen op de Axelse Vlakte.

Doordrongen

Waterstof kan een belangrijke rol spelen in de vergroening van de havens van North Sea Port. In het jaar 2050 moet het gebied van North Sea Port klimaatneutraal opereren. Dat besef begint nu goed in te dalen, constateert Lagasse. "Bij alle grote bedrijven in ons havengebied beseft men dat het niet langer een 'license to operate' is, maar een 'license to survive'.

110 miljoen

Het is de vraag hoe North Sea Port die 110 miljoen euro bij elkaar wil krijgen. De fusiehaven kan het project financieel niet alleen trekken en zoekt partners. "Het is een opdracht die het havenbedrijf heeft, samen met ondernemingen in de haven en met de overheid. dat loopt van lokaal tot Europees niveau", aldus Lagasse.

Wemelen

Het beoogde netwerk van buizen voor de uitwisseling van CO2 en waterstof betekent niet dat het landschap van de havens in Zeeland en Gent over een tijdje wemelt van de buizen, legt Maarten den Dekker van North Sea Port uit. Hij is nauw betrokken bij het buizen-project.

Lees ook: