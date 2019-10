Verdachte steekpartij Middelburg voorlopig niet naar huis

Politie schiet bij aanhouding in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Op donderdag 19 september is een medewerker van Emergis gewond geraakt na een steekpartij in een woning aan de Beatrixstraat. De politie heeft de verdachte kort daarna opgepakt, maar moest bij de aanhouding wel een schot lossen. Bergmann laat in de brief weten dat de medewerker van Emergis inmiddels uit het ziekenhuis is en het naar omstandigheden goed maakt.

'Buurman blijft in hechtenis'

Uit gesprekken die de burgemeester met het Openbaar Ministerie heeft gevoerd, blijkt dat de verdachte voorlopig vast blijft zitten. "Ik wil u laten weten dat het OM verwacht dat uw buurman voorlopig in hechtenis zal blijven", schrijft de burgemeester in zijn brief. "Het OM zal vragen aan de rechter om hem niet vrij te laten in afwachting van het proces. De beslissing ligt uiteindelijk bij de rechter, maar gezien de ernst van wat er is gebeurd, denkt het OM dat de rechter dit advies zal opvolgen."

Woningcorporatie Woongoed heeft Bergmann laten weten het sowieso geen goed plan te vinden de verdachte terug te sturen naar de woning. Woongoed gaat daarover in gesprek met de advocaat van de verdachte.

