Waarom Middelburg voor roetveegpieten kiest bij intocht Sinterklaas

Waarom kiest u hiervoor?

Sinds 2006 volgen we de lijn van de NTR, het Sinterklaasjournaal zoals iedereen dat kent. Dat programma heeft onlangs bepaald dat er alleen roetveegpieten te zien zullen zijn.

U bent niet de organiserende partij, dat is de Stichting Evenementen Middelburg. Hebben die daar niets over te zeggen?

Wij zijn al een aantal jaren in gesprek met de Stichting Evenementen Middelburg (SEM), gewoon in goed overleg. Die weten ook dat wij deze lijn volgen. Zij proberen daar altijd zoveel mogelijk in mee te gaan. Alleen dit was voor hun op dit moment een stap te ver.

U kunt het dus niet eens worden hierover?

Nou, zo hard is het niet. Zij hebben op dit moment aangegeven: dan organiseren wij het niet, want wij hebben ook onze gedachten erover.

De SEM had voorgesteld om naast roetveegpieten ook zwarte pieten en gekleurde pieten in te zetten. Daar wilde u niet in mee?

Wat wij heel duidelijk aangeven: wij volgen gewoon de landelijke lijn, omdat het een kinderfeest is. Daar gaat het voornamelijk om. En kinderen beleven dat ook weken van tevoren in het Sinterklaasjournaal. Die lijn willen we gewoon volgen en dat willen we ook graag in Middelburg zien.

En gaat u dat nu nog doen met die Stichting Evenementen Middelburg?

Als wij eruit komen dan is dat helemaal geen probleem, want de SEM doet heel veel voor ons, bijvoorbeeld het Koningsfeest en natuurlijk de Sinterklaasintocht. We hopen daar altijd weer uit te komen. En lukt dat niet, dan moeten we op een andere manier de intocht organiseren.

René Koster van de SEM zei eerder in een reactie verbaasd te zijn over het besluit van de gemeente. Volgens Koster zijn de partijen, waaronder de Middelburgse ondernemersvereniging nog met elkaar in gesprek. Koster geeft nadrukkelijk aan dat een intocht met alleen roetveegpieten voor de SEM geen optie is. Volgens hem willen tientallen betrokken vrijwilligers ook zwarte pieten bij de intocht.

Daar heeft u niet heel veel tijd meer voor.

Nou, ja...daar is natuurlijk wel tijd voor. Iemand zei: het is heel makkelijk, er zit zoveel organisatiekracht in Middelburg, ook met toneelverenigingen en andere evenementen. Dat gaat wel lukken. Maar het liefst willen we gewoon dat de SEM dat kan doen.

Op andere plekken in de gemeente zijn intochten met zwarte pieten, alleen zijn er dan geen vertegenwoordigers van de gemeente. Dat is nogal wat.

Het college volgt deze lijn (de lijn van het Sinterklaasjournaal, red), zoals we die al jaren volgen. Dat maken we ook bekend aan de scholen en andere intochten. Maar iedereen is natuurlijk vrij om te kiezen wat hij wil. We weten ook hoe de discussie daarin loopt. Wij vinden het van belang dat het een kinderfeest is en blijft. Als het college gevraagd wordt ergens aanwezig te zijn, dan hebben we dit als advies meegegeven.

Dan is het nogal drastisch om te zeggen dat u het voor de kinderen doet, maar u trekt toch duidelijk een lijn dat u er dan niet aan meewerkt.

Dat is ook heel helder. Als wij een andere lijn zouden volgen, waarom zouden we dan deze keuze maken die al sinds 2006 helder is, en ook helder is voor andere organisaties?

Hoopt u dat andere Zeeuwse gemeenten de landelijke lijn en ook de Middelburgse lijn nu gaan volgen?

Nou, daar hebben wij geen enkele invloed op. We maken een hele goede afweging en daar zullen wij ons als Middelburg niet in mengen.

