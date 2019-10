Zeeland wordt wakker: verdachte langer vast, vieze parkeerplaatsen en 'drugsafval'

Politie schiet bij aanhouding in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Verdachte niet naar huis

De man die ervan wordt in zijn woning aan de Prinses Beatrixstraat in Middelburg een medewerker van Emergis te hebben neergestoken, blijft voorlopig vastzitten. Dat schrijft burgemeester Harald Bergmann in een brief aan omwonenden.

Passanten doen hun behoeft nu in de bermen (foto: Omroep Zeeland)

Smerigste parkeerplaats

Het is niet fris bij parkeerplaatsen Het Rak en 't Scheld langs de A58. Na het weghalen van de openbare wc's, hoopte Rijkswaterstaat dat weggebruikers met hoge nood door zouden rijden naar het volgende pompstation mét een wc. Dat blijkt niet altijd het geval.

(foto: Omroep Zeeland)

Drugsafval

Zou jij een handje helpen als je wordt gevraagd wat jerrycans, vaten en tonnen te sjouwen? Veel mensen in Terneuzen vonden het geen probleem, ook al had het zomaar drugsafval kunnen zijn.

Donkere luchten boven het Vlissingse land (foto: Lena Schreijenberg)

Weer

Vandaag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af, en vooral in de ochtend kan er ook een bui vallen, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. In de middag en avond is het nagenoeg droog. Het wordt maximaal 15 graden vandaag. De wind draait van noordwest naar zuidwest en is meest matig, maar neemt in de loop van de dag wat af.