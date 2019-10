Recordcontainerschip (bijna 400 meter lang) gemist? De MSC Isabella in vijf foto's

Flyliedutch had misschien wel de mooiste locatie (met zijn drone) te pakken, hij legde het megacontainerschip vast vanuit de lucht:

Flyliedutch legde het containerschip vanuit de lucht vast. (foto: flyliedutch)

De MSC Isabella is - als we marinetraffic.com mogen geloven - 399,77 meter lang en 61,03 meter breed. Het schip is gloednieuw, het is dit jaar gebouwd. Het vaart onder de Panamese vlag. Het schip heeft een laadvermogen van 23.656 standaardcontainers (TEU).

Ook Anneke van den Dries zag het schip langs varen:

Ook Anneke van den Dries zag het schip langs varen. (foto: Anneke van den Dries)

Daarmee is de MSC Isabella groot, maar nét niet het grootste containerschip ter wereld. Die eer gaat naar een ander MSC-schip: de Gülsün. Dit schip is weliswaar maar 13 centimeter langer en een halve meter breder, het kan maximaal 23.756 containers (TEU) vervoeren, honderd meer dan de Isabella. De MSC Gülsün is in Zeeland nog niet voorbij gekomen, maar meerde dit jaar wel aan in de haven van Rotterdam.

Ria Overbeeke legde het schip vast bij Kruiningen:

Ria Overbeeke legde het schip vast bij Kruiningen. (foto: Ria Overbeeke)

Terug naar de MSC Isabella. Het schip voer gisteren aan het einde van de middag en het begin van de avond over de Westerschelde naar de haven van Antwerpen.

Ook Wil Mee spotte het schip vanaf de kust bij Kruiningen:

Wil Mee zag de MSC Isabella bij Kruiningen voorbij komen. (foto: Wil Mee)

Omdat het zo'n machtig gezicht is vanuit de lucht, nog eentje van flyliedutch: