Tijdens de wandelmarathon loop je dit allemaal zomaar voorbij...

"Het parcours ligt op de grens van land en water, die in onze geschiedenis veel te verduren heeft gehad. En een aantal kunstwerken herinneren daaraan in de vorm van een monument. En daar zijn vaak hele goede kunstenaars voor uitgezocht", zegt kunstcriticus Nico Out uit Middelburg.

Tijdgenoot van Karel Appel

Het beeld van Carel Kneulman op de Veerse Gatdam bij Vrouwenpolder is er zo een. "Kneulman was een tijdgenoot van Karel Appel, een expressieve kunstenaar, hij laat veel aan je verbeelding over. Maar maar wat je er zeker in ziet is het overeind blijven in de storm. En daarnaast het vluchtige, het water en de wind, die zie je goed terug in dit beeld", legt Out uit.



Het grillige kunstwerk van Carel Kneulman op de Veerse Gatdam (foto: Omroep Zeeland)

Het beeld De Marathonloper van Guus Keber, vlakbij de finish van de marathon in Zoutelande kennen veel mensen wel. Maar dat geldt misschien niet voor De Schoppesteele bij Westkapelle. Dit oorlogsmonument staat niet op de route maar er vlak naast. En iets verderop, op de zeedijk staat het beeld Gruis van Trinette Ledelay.

Molukse barakken

Het bronzen beeld staat voor de geschiedenis van de Molukse gezinnen die er vlakbij tussen 1955 en 1960 in barakkenkamp leefden, waar de situatie verre van ideaal was. Nico Out: "Dit beeld is een soort dans, het laat hun lijden zien, maar ook hun kracht. Het wijst aan de ene kant naar het land en gaat ook de kant van de zee op. De zee die hen verbond met het land waar ze vandaan kwamen. Het bewogen zijn, in tijd en ruimte komt in deze vorm heel mooi terug."

Oorlogsmonument 'De Schoppesteele' aan de binnenzijde van het parcours bij Westkapelle (foto: Omroep Zeeland)

Krachtmeting tussen mens en zee

Wie vanaf Schouwen de Oosterscheldekering op draait komt de marmeren sculptuur tegen van Bob Stolzenbach. Vanuit de auto gezien valt het nauwelijks op, pas als je er bij staat zie je hoe groot het is. Nico Out: "Het verbeeldt de krachtmeting tussen de mens en de zee. En de spanning in het beeld tussen de stevige muur aan de ene kant en die dunne lijn van die golving aan de andere, maakt dit beeld een afspiegeling van wat wij mensen aangaan in onze verhouding met het water en muren bouwen om dat water buiten te houden."

Het marmeren kunstwerk van Bob Stolzenbach, bij het begin van de Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland)

De kunstwerken op de route



-Burghsluis: Redders op Schouwen van Miems van Citters

-Oosterscheldekering bij Schouwen-Duiveland: sculptuur Bob Stolzenbach

-Oosterscheldekering Topshuis: Kathedraal van Marinus Boezem

-Veerse Gatdam bij Vrouwenpolder: Wind en Water van Carel Kneulman

-Domburg: Nehalennia op de Mondriaanbank van Guido Metsers

-Westkapelle zeedijk: Moluks monument Gruis van Trinette Ledelay

-Westkapelle : Ode aan Charley Toorop van Gijs Assmann

-Zoutelande boulevard: Marathonloper van Guus Keber



Vlakbij de route

-Westkapelle binnenzijde dijk: de Schoppesteele van Rudi van der Wint

-Oostkapelle Duinweg: Being there van Marcel Smink

-N57 (parallelweg) bij Veerse Gatdam: Dijkwerkers van Peter de Jong