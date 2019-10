Middelburg is onkruidkampioen van Zeeland

Meer dan 600 Zeeuwen hebben gereageerd op de oproep om klachten over onkruid in te zetten. Vaak deden ze dat ook met foto's als bewijs. Middelburg spant de kroon. Daar komen de meeste klachten vandaan. Een van de klachten gaat over de Veerse Singel: "Aan de randen langs het looppad en parkeerplaatsen gebeurt nu niks en het onkruid drukt bestrating omhoog. Ook groeien er veel grasaren vlak langs of zelfs op het pad. Deze grassoort is erg hinderlijk voor honden: de kruipers kunnen tussen de tenen van honden komen en de huid in kruipen en veel schade maken. Een dure ingreep bij de dierenarts kan noodzakelijk worden."

Kaart

Op onderstaande kaart konden Zeeuwen een week lang hun onkruidlocatie kwijt. Zierikzee eindit qua hoeveelheid klachten op de tweede plaats en Terneuzen op de derde plaats. Ze hebben weliswaar hetzelfde aantal meldingen, maar Zierikzee heeft veel meer stemmen dan Terneuzen. Inmiddels is de enquête gesloten maar je kunt alle meldingen nog bekijken.

Er zijn ook mensen die onkruid melden zonder dat ze het een klacht noemen. Die laten juist hun waardering blijken voor het groen. En wat is onkruid? Alleen maar de plantjes die je op die plaats niet wil hebben. Toch veroorzaken die vaak veel boosheid bij de omwonenden. Smerig, slordig, armoedig, en verpaupering zijn de kwalificaties die je zoal terug kunt lezen.

Rangorde

Dit is de top 6 van plaatsen in Zeeland met de meeste klachten. Opvallend is de hoge positie van het betrekkelijk kleine Oosterland.

De meeste klachten komen uit...

Rang Plaats Meldingen Stemmen 1 Middelburg 107 26 2 Zierikzee 26 62 3 Terneuzen 26 2 4 Vlissingen 19 10 5 Goes 18 8 6 Oosterland 13 3

"De straat is groener dan het naastgelegen grasveld" is de klacht uit de Sandstromstraat in Oosterland. Vanuit de Breedstraat in Zierikzee: "Het onkruid staat overal. Ziet er erg armoedig uit, zonde van zo'n mooie stad." Een Zierikzeeënaar meldt met betrekking tot het Sas: "Doordat de stenen van de straatweg ver uit elkaar liggen, groeit er onkruid. En grond wordt naar boven gedrukt door het wegverkeer. Het wordt daardoor erg glad."

De melding vanuit de Mars in Oostburg luidt: "Te hoog en de perkjes en stoepen worden hier slecht onderhouden." En op de Markt in Axel: "Het zijn op sommige plekken al bomen geworden."

Eveneens vanuit Axel: "Het is nog nooit zo geweest, ook naast de Petrus Paulus Rubensstraat op de parking is het verschrikkelijk." Aan de Emmausstraat in IJzendijke wordt het onkruid bij zijn Zeeuwse naam genoemd, vuulte, en ook: "De gemeente en de projectontwikkelaar wijzen hier naar elkaar. Maar het is schandalig hoe het er bij staat."

Niet iedereen heeft last van het onkruid. Het warmste pleidooi voor het behoud en onderhoud van onkruid komt van de Turfkaai in Middelburg: "Ik heb moeite met te weinig onkruid! Onkruid extra inzaaien, verstevigen met wilde vlinderplanten en wilde rozen op plaatsen die dit toelaten is werkelijk prachtig, geen onderhoud en het zorgt ervoor dat er meer tijd over is voor stoepjes en dergelijke."

En ook: "Kijk nu rondom de stadskernen van Middelburg waar alsmaar het gras veel onderhoud vraagt en er jammer genoeg erg slecht uitziet. Overigens zie je dit wel weer elders in Zeeland waar de bermen prachtig zijn."

Een complimentje is nodig om het vol te houden

"In Middelburg houden we met bewoners de boomspiegels aan de kaaien bij, maar doordat er geen groencommissie voor vrijwilligers is haken sommige mensen af. Wat je nodig hebt om het vol te houden is een klankbord, een complimentje en/of samen een kopje koffie drinken een paar keer per jaar."

"Tot slot dit is misschien wel veel tekst, maar de vergroening, het water, lelijke stoepen, vlinders en de vogeltjes het gaat mij allemaal aan het hart."