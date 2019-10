Borsele is blij met opvoedcoaches

opevoedingsondersteuning bij een gezin aan huis (foto: Omroep Zeeland)

Volgens wethouder Van der Plasse was het twee jaar geleden een goede keuze. "We hebben een verantwoordelijkheid gekregen vanuit het Rijk aangaande jeugdzorg en dan is de vraag: hoe ga je dat inrichten? We zijn begonnen met een centrum voor jeugd en gezin en keken hoe kunnen we dat verbeteren. Toen dachten we aan iets laagdrempeligs." En dat werden twee opvoedcoaches. Jantine Jumelet is één van hen. "We kunnen snel inspringen en op een vraag ingaan. Maar we kunnen ook ouders snel helpen om de juiste zorg te kunnen krijgen."

Veel vragen

De opvoedcoach stelt vooral veel vragen om zo te kijken of de problemen binnen het gezin kunnen worden opgelost. Lukt dat niet dan kunnen zij bijvoorbeeld ook helpen bij het aanvragen van zwaardere zorg. Dat gebeurt dus nog in tachtig procent van de gevallen. Toch is wethouder Van de Plasse tevreden met de twintig procent die wel binnen het gezin kan worden opgelost. "Als je dat sommetje doorrekent dan is het simpel om te zeggen dat die opvoedcoaches zichzelf betalen doordat je voorkomt dat die gezinnen moeten opschalen in duurdere zorg."