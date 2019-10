Knooppunt Drie Klauwen volgende week dicht voor laatste werk

Knooppunt de Drie Klauwen (foto: Omroep Zeeland)

Het knooppunt, waar de wegen Sloeweg (N62), Westerscheldetunnel (N62) en Bernhardweg West (N254) bij elkaar komen is door de werkzaamheden volledig dicht vanaf dinsdag 8 oktober 19.00 uur tot woensdagochtend 9 oktober 5.00 uur. Het verkeer kan omrijden via de A58 en/of de Europaweg-Oost. De Westerscheldetunnel is gewoon open.

Asfalteren, belijning en bermwerkzaamheden

Afgelopen maandag is het knooppunt officieel open gegaan. Door de vele regen van het weekend ervoor, kon een van de rijstroken vanaf de Westerscheldetunnel richting Goes niet voorzien worden van een toplaag. Daarom is daar op het moment maar één rijstrook beschikbaar en mag het verkeer daar maximaal 50 kilometer per uur rijden.

Naast die laatste laag wordt de weg ook van belijning voorzien en vinden er werkzaamheden plaats in de bermen. "Om veilig te kunnen werken is het nodig het gehele knooppunt een nacht af te sluiten", schrijft de provincie in een persbericht. Bij de werkzaamheden kan geluidshinder voor de omgeving ontstaan.

