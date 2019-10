Kustmarathon: bij iedere start een minuut stil voor Lein

Een minuut stilte bij alle onderdelen van de Kustmarathon van Lein Lievense (foto: Omroep Zeeland)

Zo zal er op zaterdag bij de start van de marathon, vlak voor twaalf uur, een minuut stilte zijn. Daarna slaat de klok twaalf keer en klinkt het startschot. Zoals gebruikelijk vertrekken de lopers op het nummer 'You're the voice' van John Farmer.

Bij de start is op de LED-schermen ook een foto van Lein te zien met daaronder de tekst: 't komt oal ghoed'. "Dat riep Lein vaak en daarom hebben we besloten om dat onder zijn foto te zetten", vertelt Morien Jansen van het organisatiecomité. "We willen toch dat hij er een beetje bij is maar dat niet het hele weekend in het teken staat van het feit dat Lein er niet meer is."

Boven de finish in Zoutelande prijkt sinds gisteravond een doek met daarop Finishlein. Precies op die plek ligt ook een tegel dezelfde tekst. Eerder stond daar het woord finishlijn maar twee weken terug is de tegel vervangen. Janse: "Maar nu ligt er bovenop die tegel een hoop zand waar de deelnemers op zullen finishen, daarom hebben we de tekst op het doek ook aangepast."

