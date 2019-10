Slachtoffer healingsessie IJzendijke is 34-jarige man uit Oudewater

De auto waarmee de man van IJzendijke naar het ziekenhuis in Oostburg werd gebracht. (foto: HV Zeeland)

Het OM verdenkt drie personen van doodslag. Het gaat om een 36-jarige Terneuzenaar die nog vastzit, omdat hij het grootste aandeel in het incident zou hebben gehad. Hij is één van de eigenaren van Ibago Farm in IJzendijke. De tweede verdachte is zijn 35-jarige compagnon, ook uit Terneuzen. Hij is dinsdag vrijgelaten, hij zou een kleiner aandeel in het geheel hebben gehad.

Verdachte uit Groot-Brittannië

De derde verdachte is een 37-jarige man uit Groot-Brittannië, hij was als bezoeker aanwezig. Deze verdachte mocht als eerste thuis de zaak afwachten. Het duo dat de healingsessies organiseerde en leidde, wordt naast doodslag ook verdacht van het bezitten en verstrekken van harddrugs.

Alfons Bals is advocaat van de organisator die afgelopen dinsdag werd vrijgelaten. Hij zegt dat er nog veel onduidelijkheid is en dat dit voorlopig zo zal blijven. "Voordat zo'n toxicologisch onderzoek van de overledene klaar is, zijn we maanden verder. Tot die tijd is het voor het OM lastig om een ten laste legging te maken. Ik denk dat doodslag 'm niet gaat worden, daarvoor moet er opzet in het spel zijn."

Agenda Iboga Farm zat bomvol

Het incident heeft grote impact op zijn cliënt, zegt Bals. "Het is een drama. De man overleed bijna in zijn armen. Moet ik nog meer zeggen?" Ook zakelijk heeft het gebeuren enorme gevolgen, de agenda van Iboga Farm zat bomvol tot eind van dit jaar met meerdaagse spirituele ceremonies. "Mijn cliënt mag zijn werk nu niet uitoefenen. Overigens wil hij dat ook niet voordat helemaal duidelijk is wat er precies gebeurd is. Hij wil dit nooit meer meemaken."

Inmiddels is duidelijk dat het 34-jarige slachtoffer meedeed aan een zogenoemde Warrior Retreat. Hierbij worden in twee dagen en nachten zeven ceremonies gehouden met verschillende verdovende en hallucinogene middelen.