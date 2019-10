Hoe de 'shocktherapie' van zijn ouders Erwin op het rechte pad zette

Alle 29 cliënten van Emergis die in het boek geportretteerd worden werken in één van de werk-leerbedrijven van WLB Zeeland of wonen in een beschermende woonvorm. Zo werkt Erwin bij het werkleer-bedrijf 'De Ambachten' in Middelburg.

Tuinschermen

Hij levert tuinschermen, tuinmeubilair en andere houtproducten af die gemaakt zijn bij 'De Ambachten'. Ook werkt hij regelmatig in de houtwerkplaats. Hij zet de tuinschermen in elkaar en vertelt trots dat hij sinds kort ook zelf stoelen en banken van hout maakt.

Angstig voor druk

Het verhaal van Erwin is exemplarisch voor veel cliënten van Emergis: een verhaal over vallen en weer opstaan. Erwin heeft asperger, een vorm van autisme en kwam daar pas op latere leeftijd achter. "Ik heb baat bij rust, structuur. Tegen de druk dat iets af moet, kan ik niet. Dan word ik angstig."

Erwin de Waal zijn verhaal staat in een nieuw boek van Emergis 'Helden' (foto: Omroep Zeeland)

Het werk in de 'gewone' maatschappij ging hem daarom ook lastig af. Bij de belastingdienst heeft hij een tijdje gewerkt, dat hield hij niet vol. Via een andere baan, een schildersbedrijf, kreeg hij 'verkeerde' vrienden, ging flink blowen en verwaarloosde zijn flat. Totdat zijn ouders shocktherapie toepasten, zoals hij het zelf noemt. "Of die vrienden met die wiet of mijn ouders. Dat was voor mij geen moeilijke keuze."

Uitdaging

Zijn toekomst? "Ik kijk dag per dag. Misschien zit ik hier wel tot mijn pensioen. Ik heb het hier naar mijn zin en vind volop uitdaging in het maken van stoelen en banken."

'Helden' wordt maandag 14 oktober gepresenteerd in Middelburg. En daar is Erwin bij. Of hij zichzelf een held vindt? "Ja, eigenlijk wel. Als je ziet waar ik vandaan kom en wat ik nu doe en kan. Dan wel ja, " zegt hij met een grijns op zijn gezicht.

Lees ook: