Last van onkruid? Niet klagen maar zélf wieden!

Omroep Zeeland hield een enquête over onkruid. De meeste klachten kwamen uit Middelburg met daarbij veelvuldig de oproep aan de gemeente om er wat aan te doen. Chris Dekker, wethouder in Middelburg geeft aan dat de gemeente de onkruidbestrijding niet meer alleen aan kan. 'We hebben de hulp nodig van de inwoners van Middelburg. We vragen de Middelburgers zelf ook de handen uit de mouwen te steken in plaats van alleen maar te klagen. Zo kunnen we samenwerken."

Maar waarom kan de gemeente het zelf niet meer aan? Dat komt omdat de gemeentes sinds 2016 geen gebruik meer mogen maken van chemische stoffen bij het verwijderen van onkruid. "We branden of spoelen het onkruid nu weg, maar dat is gewoon minder efficiënt én het kost meer tijd en dus meer geld", aldus Dekker.

Het meeste onkruid in de gemeente Middelburg werd, volgens onze enquête, gespot in het centrum. "Ik denk dat de gemeente er rekening mee moet houden dat er in het centrum van Middelburg veel ouderen wonen en zij dus geen gehoor aan de oproep van de wethouder kunnen geven. Ouderen kunnen gewoonweg zelf geen onkruid meer wieden", vertelt één van de Middelburgers terwijl ze de stoep van haar oma schoonmaakt.

Maar ook in andere delen van de stad ergert men zich aan het onkruid. "Ik kan hier de brandgang niet eens door met mijn fiets! Het staat zó hoog", vertelt een mevrouw uit Middelburg-Zuid. En ook kinderen hebben last van het onkruid: "Ik kan helemaal niet lekker buitenspelen met al dat onkruid!"

Of de Zeeuwen inderdaad bereid zullen zijn om zélf op de knieën te gaan om het onkruid weg te krijgen valt nog te bezien. In de reacties op de laten mensen weten dit toch vooral een taak van de gemeente te vinden. Vanaf de Hoogeweg in Burgh-Haamstede: "De gemeente Schouwen-Duiveland laat het onderhoud volledig versloffen, is daarentegen wel goed in het sturen van facturen voor diensten die ze niet verrichten." In hetzelfde dorp, maar dan de Haeskenshof: "Het ziet er hier niet uit, ben al vier jaar bezig om dit zelf te gaan onderhouden vanwege achterstallig onderhoud van de gemeente." Aan de Korte Ring in Bruinisse: "De burger is in dienst van de gemeente. "

Overwoekerd

Aan de Nieuwstraat in Vrouwenpolder: "Minimale aandacht voor bestrijden door gemeente. Uitbesteed aan Orionis met minimale kennis en inzet." Vanuit de Spaarlingsstraat in Kapelle: "Ik ga voor het vierde jaar op rij zelf een bericht sturen naar de gemeente. Het is een plein tussen de Spaarlingsstraat en de Langegracht. De gemeente heeft hier tegen onze schutting planten gezet. Dit wordt zes tegels breed overwoekerd door onkruid."

Drama

En aan het Kerkpad in Schoondijke: "We betalen gemeentebelasting genoeg, hoort de gemeente te doen!" In dezelfde gemeente, maar dan in Hoofdplaat: "Ik vind het schandalig dat de gemeente Sluis de straten zo slecht onderhoud. We betalen toch genoeg belasting? Ook de bermen en de rotondes zijn niet om aan te zien. Vooral de rotonde bij de Westlangeweg, richting Breskens (bij de schapenboerderij) is een drama. Daar staat het onkruid een halve meter hoog. Kijk eens naar Frankrijk of Spanje, daar zijn de rotondes mooi aangelegd én onderhouden, met bloemetjes, plantjes en palmbomen. Daar kan de gemeente Sluis nog een voorbeeld aan nemen."

Hoe ga je onkruid te lijf? Op veel websites voor tuinonderhoud wordt het advies gegeven om in de strijd tegen onkruid tussen de stoeptegels gewoon azijn te gebruiken of warm water met veel zout erin. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt op zijn website dat dat niet mag. Ook chloor is niet toegestaan. Ook al zijn zout, azijn en chloor keukenmiddeltjes, het zijn toch chemicaliën. Op straat mogen helemaal geen chemische middelen zoals glyfosaat ('Roundup') meer worden gebruikt, in de eigen tuin mag je maximaal één keer per jaar sproeien met glyfosaat. Overgieten met heet water, borstelen, steken, schoffelen en branden blijven als alternatief over. Meerjarige planten kun je het beste met wortel en al uittrekken. Allemaal zo snel mogelijk en hoe eerder in het seizoen hoe beter.

Oproep

Maar andersom denken enkele gemeentebesturen bij het 'wie' ook aan de burger. De gemeente Terneuzen vroeg in augustus al aan haar burgers of zij wilden helpen met het wieden van onkruid. Zij plaatsten het volgende op hun Facebookpagina: "Soms kunnen we niet overal goed bij. Bijvoorbeeld op plaatsen waar vaak auto's geparkeerd staan. Als u wilt, kunt u ons helpen door zelf deze plekken bij uw woning schoon te houden. Doe dit alstublieft niet met gif, azijn, chloor of strooizout. Dat is namelijk slecht voor het bodemleven en de grondwaterkwaliteit."

